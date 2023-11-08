Стала известна причина, по которой Витас не проводит концерты в России

Продюсер Сергей Пудовкин объяснил, почему певец Витас практически не выступает в России, сообщает Газета.Ру.
Согласно словам Пудовкина, в настоящее время Витас имеет возраст и статус, которые побуждают его чаще путешествовать по всему миру, способствуя развитию международных отношений и построению мостов дружбы между разными странами. Поэтому в планах Витаса нет концертов в России. В данный момент акцент сделан на китайскую аудиторию, так как китайская история представляет собой обширную, многообразную и интересную тему.
В следующем феврале Витасу исполнится 45 лет, однако артист не собирается устраивать специальные концерты в России по этому поводу. По мнению Пудовкина, китайская публика вполне удовлетворяет Витаса как с точки зрения самореализации, так и финансово.
Ранее сообщалось о продаже 62 тысяч билетов на концерт Витаса в городе Сучжоу, хотя в продаже было только 55 тысяч билетов. По словам Пудовкина, это было следствие подделки билетов китайскими перекупщиками. Продюсер считает, что выявить мошенников вполне возможно. Этот инцидент произошел из-за неожиданного успеха концертного тура Витаса в Китае, где билеты были распроданы всего за два дня. Злоумышленники воспользовались этой ситуацией, считает Пудовкин.
Позже стало известно, что из-за фальсификации билетов Витас якобы потерял около $1 миллиона.
Премьер Грузии заявил о планах продолжить курс на вступление в ЕС
Грузия продолжит свое стремление к полноправному членству в Европейском союзе (ЕС) после того, как Европейская комиссия рекомендовала предоставить стране статус кандидата в члены ЕС.
ЕС намерен "в ближайшие дни" представить 12-й пакет санкций против России
Европейская комиссия и внешнеполитическая служба ЕС намерены обнародовать 12-й пакет санкций против России в ближайшие дни, сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
Американские ученые описали динозавра жившего под землей
Ученые из Музея естественных наук Северной Каролины в США раскрыли необычные особенности ранее известного динозавра, вид Thescelosaurus neglectus, который жил в позднемеловую эпоху, незадолго до глобальной катастрофы вызванной падением астероида. Он был назван Вилло, и первоначальные исследования не обнаружили у него ничего необычного, сообщает Mir24.Tv.
Диетолог Джутова: еда после 18 часов не мешает похудению
Диетолог Мариана Ютова рассмотрела некоторые неправильные представления о похудении.