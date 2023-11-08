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Стала известна причина, по которой Витас не проводит концерты в России
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  • Опубликована сегодня в 14:41

Стала известна причина, по которой Витас не проводит концерты в России

Продюсер Сергей Пудовкин объяснил, почему певец Витас практически не выступает в России, сообщает Газета.Ру.

Согласно словам Пудовкина, в настоящее время Витас имеет возраст и статус, которые побуждают его чаще путешествовать по всему миру, способствуя развитию международных отношений и построению мостов дружбы между разными странами. Поэтому в планах Витаса нет концертов в России. В данный момент акцент сделан на китайскую аудиторию, так как китайская история представляет собой обширную, многообразную и интересную тему.

В следующем феврале Витасу исполнится 45 лет, однако артист не собирается устраивать специальные концерты в России по этому поводу. По мнению Пудовкина, китайская публика вполне удовлетворяет Витаса как с точки зрения самореализации, так и финансово.

Ранее сообщалось о продаже 62 тысяч билетов на концерт Витаса в городе Сучжоу, хотя в продаже было только 55 тысяч билетов. По словам Пудовкина, это было следствие подделки билетов китайскими перекупщиками. Продюсер считает, что выявить мошенников вполне возможно. Этот инцидент произошел из-за неожиданного успеха концертного тура Витаса в Китае, где билеты были распроданы всего за два дня. Злоумышленники воспользовались этой ситуацией, считает Пудовкин.

Позже стало известно, что из-за фальсификации билетов Витас якобы потерял около $1 миллиона.

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