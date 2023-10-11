Группа «Мумий Тролль» отменила концерт в Израиле

Илья Лагутенко и группа "Мумий Тролль" отменили концерт, первоначально запланированный на 2 ноября в Тель-Авиве. Об отмене сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на представителей группы. Группа отметила, что им не удалось заблокировать продажу билетов, так как организаторы мероприятия прекратили общение. Сообщается, что билеты на концерт 2 ноября в Тель-Авиве все еще доступны для покупки по цене от девяти до 27 тысяч рублей.

Стоит отметить, что до этого "Мумий Тролль" сталкивался с перебоями в своих концертах в России из-за жалоб патриотических активистов. Эти жалобы были вызваны критикой фронтмена группы Ильи Лагутенко, направленной на определенные аспекты российской политики.