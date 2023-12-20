Врач-диетолог рассказал о продуктах, помогающих мозгу сконцентрироваться: какао, кофе, шоколад

Врач-диетолог Алексей Ковальков, в интервью Pravda.Ru, поделился информацией о продуктах, способствующих оптимальной функции мозга.
Ссылаясь на проведенные исследования, доктор отметил, что кофе, шоколад и какао являются лидерами среди продуктов, оказывающих положительное воздействие на когнитивные процессы.
Он уточнил, что результаты одного из исследований показали, что употребление этих продуктов может стимулировать нестандартное мышление, способствуя появлению креативных идей и необычных решений.
Для улучшения функций мозга Ковальков также рекомендовал включать в рацион грецкие орехи на постоянной основе.
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