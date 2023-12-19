В Москве разработали линейку промышленных мини компьютеров

Московские разработчики создали новую линейку промышленных компьютеров, которые заменяют иностранные аналоги. Эти компьютеры предназначены для управления системами на производстве, включая интерактивные панели и сбор и передачу данных на промышленных объектах.
Министр Владислав Овчинский подчеркнул, что они более адаптированы к отечественной промышленной инфраструктуре. В других разработках российских ученых отмечается устройство для эффективной вентиляции помещений из Саратова и искусственный интеллект на основе мультимодальной языковой модели, протестированный на роботе-собаке, сообщает Комсомольская Правда.
Посол России в Испании заявил о финансовых потерях из-за отсутствия российских туристов
Российский посол в Мадриде, Юрий Клименко, заявил, что за 2022 год Испания понесла финансовые убытки в размере около двух миллиардов евро из-за отсутствия туристов из России.
Арестович заявил, что Украина находится на пути к катастрофе
Алексей Арестович высказал опасения относительно будущего страны, утверждая, что Украина находится на грани катастрофы.
Никита Михалков оценил "самого главного" режиссера России
Режиссёр Никита Михалков вспомнил о Жоре Крыжовникове, когда журналистка Надежда Стрелец задала ему вопрос о ведущем режиссёре России.
Российские ученые разработали теорию, которая позволит усилить связи в квантовом компьютере
Российские физики разработали теорию для усиления связей в квантовых компьютерах. Модель описывает передачу энергии между квантовыми системами, что может улучшить связи между кубитами и работу квантовых сенсоров.