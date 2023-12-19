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В Москве разработали линейку промышленных мини компьютеров
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  • Опубликована сегодня в 17:34

В Москве разработали линейку промышленных мини компьютеров

Московские разработчики создали новую линейку промышленных компьютеров, которые заменяют иностранные аналоги. Эти компьютеры предназначены для управления системами на производстве, включая интерактивные панели и сбор и передачу данных на промышленных объектах.

Министр Владислав Овчинский подчеркнул, что они более адаптированы к отечественной промышленной инфраструктуре. В других разработках российских ученых отмечается устройство для эффективной вентиляции помещений из Саратова и искусственный интеллект на основе мультимодальной языковой модели, протестированный на роботе-собаке, сообщает Комсомольская Правда.

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