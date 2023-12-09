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  • Опубликована сегодня в 22:48

"Яндекс" - единственный представитель России в рейтинге мировых лидеров развития ИИ

"Яндекс" — единственная российская компания в мировом рейтинге развития искусственного интеллекта (ИИ). По исследованию Epoch AI и Массачусетского технологического института, Google, OpenAI и Meta оказали наибольший вклад в развитие ИИ.

"Яндекс" получил средний уровень развития, став единственным представителем России среди мировых лидеров в этой области, сообщает ТАСС.

Мир

Bloomberg сообщил о завершении пика популярности швейцарских часов люксовых брендов

Bloomberg сообщил о завершении пика популярности швейцарских часов люксовых брендов

Bloomberg сообщил о завершении бума популярности швейцарских часов люксовых брендов. В начале пандемии спрос на них стремительно рос, достигнув в 2022 году рекордных $28,5 млрд.

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США одобрили новый препарат для лечения серповидноклеточной анемии

США одобрили новый препарат для лечения серповидноклеточной анемии

США одобрили препарат Casgevy на основе технологии редактирования генов CRISPR для лечения серповидноклеточной анемии. FDA разрешило применение терапии у пациентов от 12 лет и старше.

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Общество

Стало известно, что более 25% россиян в новогодние праздники выражают желание просто поесть и поспать

Стало известно, что более 25% россиян в новогодние праздники выражают желание просто поесть и поспать

Более 25% россиян в новогодние праздники выражают желание просто поесть и поспать, в то время как 47% планируют провести их в кругу семьи, по данным опроса OneTwoTrip. А также 12% россиян намерены посвятить 10-дневные выходные пересмотру "Гарри Поттера".

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Названа минимальная стоимость авиабилета, приобретенного через

Названа минимальная стоимость авиабилета, приобретенного через "Авиасейлс" в 2023 году

Самый доступный билет обошелся в 250 рублей, как сообщили в "Авиасейлс". Подчеркнуто, что этот билет был реализован авиакомпанией "Алроса" и относится к рейсу из Иркутска в Омск, сообщает РИА Новости.

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