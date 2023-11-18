СМИ сообщают о бойкоте крупных кинокомпаний после "антисемитских" заявлений Маска

По данным Hollywood Reporter, компании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate прекратили размещение своей рекламы в социальной сети X в ответ на высказывания предпринимателя Илона Маска, которые были расценены как "антисемитские", сообщает РИА Новости.
Такое же решение приняли Walt Disney, а также технологические гиганты IBM и Apple. Маска подвергли критике за комментарии к публикации одного из пользователей соцсети, в которой говорилось, что еврейские сообщества, якобы, распространяют ненависть в отношении "белых людей", так же, как требуют прекратить ненависть в свой адрес. Миллиардер выразил согласие с этим утверждением. Данное заявление привлекло внимание даже Белого дома. В ответ на критику Маск отметил, что любого пользователя, высказывающегося в поддержку геноцида, заблокируют в соцсети X.
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