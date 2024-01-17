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Врач Михалева посоветовала не есть свежие овощи и фрукты при простуде
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  • Опубликована сегодня в 0:32

Врач Михалева посоветовала не есть свежие овощи и фрукты при простуде

Врач-эндокринолог и врач-диетолог Оксана Михалева поделилась рекомендациями по питанию во время простуды. В период болезни она советует избегать тяжелой и жирной пищи, так как организм направляет все силы на борьбу с вирусной инфекцией, и простое, легкоусвояемое питание является наилучшим вариантом. Рекомендуется отказаться от фастфуда, снеков, газированных напитков, жирной и жареной пищи.

В питании предпочтение следует отдавать простым углеводам, таким как морс из ягод или молоко с медом. Рекомендуется отказаться от красного мяса, выпечки, сладостей, а предпочтение отдавать блюдам на нежирном курином или рыбном бульоне, запеченным овощам, крупам, отварному белому курицей мясу, рыбе, фруктам (лучше запеченным), творогу и кисломолочным продуктам. Разнообразные овощи, фрукты и овощные салаты рекомендуется добавлять уже на этапе выздоровления.

Пищу лучше выбирать простую, легкоусвояемую, содержащую все необходимые макро- и микроэлементы. Обработка пищи, такая как отваривание, запекание, тушение и приготовление на пару, предпочтительна.

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