Врачи Минздрава предостерегают от переноса ОРВИ на ногах

Врачи Минздрава предостерегают от переноса острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) на ногах, подчеркивая, что физическая активность во время болезни может привести к серьезным осложнениям.

Главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов, подчеркивает, что в период заболевания организм испытывает повышенную нагрузку, и физическая активность только усиливает этот эффект, что может привести к износу сердца и других органов.

Врач советует пациентам отказаться от поездок на работу и дистанционной работы, а также предостерегает от физических и умственных нагрузок. Рекомендуется создать условия для работы иммунной системы, включая отдых в первые три дня болезни, проветривание помещения, поддержание высокой влажности воздуха, увлажнение и жидкое питание. По словам Чуланова, соблюдение этих рекомендаций может способствовать быстрому выздоровлению, и в большинстве случаев симптомы начнут уменьшаться уже на четвертый день болезни, сообщает Газета.Ру.