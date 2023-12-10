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С 10 по 17 декабря в Забайкалье ожидаются аномально низкие температуры
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  • Опубликована сегодня в 15:17

С 10 по 17 декабря в Забайкалье ожидаются аномально низкие температуры

Предупреждение было выдано пресс-службой ГУ МЧС РФ по региону, подчеркивая необходимость соответствующей подготовки к холодам. Местным жителям рекомендовано быть одетыми с учетом погодных условий, а водителям автомобилей — иметь заряженный телефон, достаточный запас топлива и теплую одежду.

Температура в регионе опустится ниже -35 °C, сообщает Газета.Ру.

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