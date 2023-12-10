С 10 по 17 декабря в Забайкалье ожидаются аномально низкие температуры

Предупреждение было выдано пресс-службой ГУ МЧС РФ по региону, подчеркивая необходимость соответствующей подготовки к холодам. Местным жителям рекомендовано быть одетыми с учетом погодных условий, а водителям автомобилей — иметь заряженный телефон, достаточный запас топлива и теплую одежду.
Температура в регионе опустится ниже -35 °C, сообщает Газета.Ру.
В Крыму раскритиковали заявление Киева о «наработках» по полуострову
Член Крымского парламента назвал такие заявления дурманом и опиумом для жителей Украины.
В Канаде обнаружены останки тираннозавра с двумя детенышами в желудке
В Канаде проведено исследование, в результате которого ученые обнаружили останки тираннозавра с двумя детенышами в его желудке. Эта уникальная находка в провинции Альберта предоставила новые сведения о поведении тираннозавров и их роли в экосистеме.
Выявлена связь между тренировками и более быстрым восстановлением после операции по лечению рака
Исследование, проведенное в медицинском центре QuestPrehab, выявило, что участие в специальных тренировочных программах, таких как йога, бокс и тайцзицюань, перед операцией по лечению рака, существенно снижает риск осложнений после хирургического вмешательства.
На российском авторынке наблюдается снижение цен на китайские автомобили, вызванное укреплением рубля
Эксперты считают, что это временная тенденция, связанная с поиском баланса интересов между дилерами и производителями. Некоторые китайские бренды, такие как Chery и Omoda, уже снизили розничные цены, что сделало их автомобили более доступными.