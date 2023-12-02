На ближайшие дни в России прогнозируются аномально холодные температуры, достигая в отдельных регионах минус 40-50 градусов, по словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России.

Северо-Западный федеральный округ, Урал, Поволжье, Сибирь и Дальний Восток также ожидают аномально холодную погоду. В ряде областей морозы будут на 7-20 градусов ниже нормы, представляя потенциальные опасности для местного населения, сообщает ТАСС.