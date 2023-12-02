На ближайшие дни в России прогнозируются аномально холодные температуры, достигая в отдельных регионах минус 40-50 градусов, по словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России.
Северо-Западный федеральный округ, Урал, Поволжье, Сибирь и Дальний Восток также ожидают аномально холодную погоду. В ряде областей морозы будут на 7-20 градусов ниже нормы, представляя потенциальные опасности для местного населения, сообщает ТАСС.
ВОЗ: в Европе зафиксирована самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ
В Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечена самая быстро растущая эпидемия ВИЧ в мире, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Россияне стали лидерами среди посетителей Пхукета в 2023 году
Около 700 тыс. россиян посетили Пхукет в 2023 году, что является рекордным показателем среди иностранных туристов. Об этом сообщило генеральное консульство России в Пхукете.
WhatsApp внедрил новую функцию в закрытых чатах — секретные коды
Пользователи теперь могут установить пароль для беседы, обеспечивая дополнительный уровень безопасности, особенно в случае несанкционированного доступа к их смартфону.
Кардиолог оценил новый препарат Леподисиран, способный снижать уровень вредного холестерина ЛП а на 95%
Новый препарат Леподисиран, способный снижать уровень вредного холестерина ЛП а на 95%, оценил кардиолог Вадим Закиев. Он подчеркнул, что пока неизвестно, насколько этот препарат будет эффективен и безопасен в реальной клинической практике.