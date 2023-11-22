Daily Mail: обострение симптомов простуды вечером связано с циркадными ритмами

Диего Хиджано, специалист по инфекционным заболеваниям в детской исследовательской больнице Святого Иуды, рассказал о том, что с наступлением темноты иммунные клетки организма становятся более активными. Их активность инициирует воспалительные процессы, являющиеся эволюционным механизмом для уничтожения патогенов. Этот процесс может сопровождаться обострением симптомов простуды.
Циркадные ритмы, связанные со сменой дня и ночи, влияют на различные биологические процессы в организме. Вечером, с заходом солнца, иммунные клетки, направленные на борьбу с бактериями и вирусами, становятся более активными, вызывая воспаление. Этот естественный иммунный ответ часто сопровождается симптомами простуды, такими как повышение температуры и боль в горле.
Кроме того, в соответствии с циркадными ритмами уровень гормона кортизола, регулирующего стресс в организме и обладающего противовоспалительным действием, снижается вечером. Это снижение, направленное на подготовку к сну, может также влиять на ухудшение самочувствия при простуде.
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