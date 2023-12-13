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BMJ: Кока-кола не способна помочь при закупорке пищевода
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  • Опубликована сегодня в 1:34

BMJ: Кока-кола не способна помочь при закупорке пищевода

Исследование проведенное учеными из Нидерландов показало, что Кока-кола не эффективна в справлении с закупоркой пищевода пищевым комком. Эксперимент включал 51 пациента, большинство из которых обращались за помощью из-за закупорки после употребления мясных блюд, хлеба, картошки фри и квашеной капусты.

Теплый напиток Кока-кола помог полностью пройти пищевому комку только 43% пациентов, в то время как 35% достигли полного прохождения после эндоскопического исследования. Остальные пациенты сообщили о частичном прохождении пищевого комка.

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