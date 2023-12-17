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Обнаружена связь между употреблением кофе и синдромом раздраженного кишечника
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  • Опубликована сегодня в 21:44

Обнаружена связь между употреблением кофе и синдромом раздраженного кишечника

Научные исследования проведенные в Национальном университете Сингапура выявили связь между регулярным употреблением кофе и снижением риска развития синдрома раздраженного кишечника. Анализ 187 исследований показал, что употребление кофе связано с 16% снижением вероятности развития данного заболевания. Умеренное употребление кофе, в пределах 1-3 чашек в день, демонстрирует поэтапное снижение риска, начиная с 7% и заканчивая 19% при употреблении 4 чашек и более в день.

Ученые отмечают, что кофе содержит более 100 соединений с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые благотворно воздействуют на микрофлору кишечника и предотвращают развитие фиброза печени. Эти свойства объясняют положительный эффект кофе на организм. Таким образом, умеренное употребление кофе может оказаться полезным для здоровья кишечника и общего организма, подчеркивают ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients, сообщает МедиаПоток.

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