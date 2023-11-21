Онколог Иванов: кофе может помочь в предотвращении рака печени

Онколог Антон Иванов утверждает, что кофе может оказывать благоприятное воздействие на онкологических пациентов и служить профилактикой некоторых видов рака. Главный врач клиники "Мамма" подчеркивает, что кофе может оказать защитное действие в отношении колоректального рака, рака печени и молочных желез.

По мнению Иванова, употребление двух чашек кофе в день может уменьшить риск развития цирроза печени практически в два раза. Это объясняется наличием в кофе разнообразных биологически активных веществ и растительных антиоксидантов, таких как кафестол, кавеол и хлорогеновая кислота. Эти компоненты обладают противовоспалительным эффектом и способны защищать печень.

Он также подчеркивает, что кофе содержит множество важных компонентов, таких как жирные кислоты, антиоксиданты, полифенолы и хлорогеновая кислота, которые могут замедлять воспалительные процессы и предотвращать развитие рака.

Тем не менее, Иванов отмечает, что не все исследования по этой теме дают однозначные результаты, поэтому рекомендуется употреблять кофе в умеренных количествах — не более трех чашек в день, чтобы избежать потенциальных негативных последствий для здоровья.