Кофе уменьшает риск заражения коронавирусом

Ученые из Государственного медицинского университета в Шэньяне (Китай) провели исследование, в результате которого было установлено, что употребление кофе может снизить вероятность заражения коронавирусом. Эти выводы были опубликованы в журнале BMC (BioMed Central), сообщает Правда.Ру.

Последние исследования подтвердили, что рацион, богатый полифенолами (растительными пигментами, содержащимися в овощах), способствует активному иммунному ответу при COVID-19 и смягчает симптомы заболевания. Ученые из Китая задались вопросом: может ли кофе стать методом профилактики коронавируса?

Исследование выявило, что кофе действительно может предотвращать проникновение SARS-CoV-2 и его различных штаммов (Альфа, Дельта и Омикрон) в человеческие клетки. Потребление этого напитка влияет на активность катепсина L, известного как эндопротеаза или пищеварительный фермент. Для проникновения вируса в клетки необходимо, чтобы его спайковый белок (S белок) был расщеплен катепсином L. Исследователи обнаружили, что кофе препятствует этому механизму.

Предполагается, что защитные свойства кофе связаны с присутствием в нем хлорогеновой кислоты (CGA) и кофеина. Хлорогеновые кислоты способны уменьшать интенсивность воспалительных процессов в организме, подавляя выработку специфических медиаторов, вызывающих воспаление. Кроме того, кофеин может стимулировать работу иммунной системы.