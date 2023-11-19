Кофе уменьшает риск заражения коронавирусом

Ученые из Государственного медицинского университета в Шэньяне (Китай) провели исследование, в результате которого было установлено, что употребление кофе может снизить вероятность заражения коронавирусом. Эти выводы были опубликованы в журнале BMC (BioMed Central), сообщает Правда.Ру.
Последние исследования подтвердили, что рацион, богатый полифенолами (растительными пигментами, содержащимися в овощах), способствует активному иммунному ответу при COVID-19 и смягчает симптомы заболевания. Ученые из Китая задались вопросом: может ли кофе стать методом профилактики коронавируса?
Исследование выявило, что кофе действительно может предотвращать проникновение SARS-CoV-2 и его различных штаммов (Альфа, Дельта и Омикрон) в человеческие клетки. Потребление этого напитка влияет на активность катепсина L, известного как эндопротеаза или пищеварительный фермент. Для проникновения вируса в клетки необходимо, чтобы его спайковый белок (S белок) был расщеплен катепсином L. Исследователи обнаружили, что кофе препятствует этому механизму.
Предполагается, что защитные свойства кофе связаны с присутствием в нем хлорогеновой кислоты (CGA) и кофеина. Хлорогеновые кислоты способны уменьшать интенсивность воспалительных процессов в организме, подавляя выработку специфических медиаторов, вызывающих воспаление. Кроме того, кофеин может стимулировать работу иммунной системы.
Премьер Чехии может посетить Китай в 2024 году
В 2024 году предстоит визит Петра Фиалы, премьер-министра Чехии, в Китай до проведения выборов в Европарламент, как сообщает Чешское телевидение.
Сложные выборы нового президента: мнение жителей Аргентины
Жители Аргентины направляются к избирательным участкам для участия во втором туре выборов президента, ещё не определившись с выбором кандидата.
Разработано приложение для противостояния психическим расстройствам
Научный коллектив из Университета Райхмана в Израиле успешно провел исследование, выявив, что созданное ими приложение, направленное на борьбу с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР), способно предотвращать проявление симптомов данного заболевания. Данные результаты были опубликованы в журнале Heliyon, сообщает Правда.Ру.
В России предложено применять борщевик для лечения кожных и нервных заболеваний
Пермские ученые считают, что борщевик Сосновского может стать эффективным средством для лечения заболеваний кожи и нервной системы, а также для создания спазмолитиков, благодаря наличию определенных веществ.