Врач рекомендует избегать кофе и мучных продуктов во время магнитных бурь

Людям, страдающим от метеозависимости, следует пересмотреть свой образ жизни в период магнитных бурь и перенести занятия, требующие концентрации внимания, сообщает Москва24.

По мнению врача, в период магнитных бурь рекомендуется отказаться от употребления кофе и мучных продуктов, а также избегать интенсивных физических нагрузок. Андрей Тяжельников отмечает, что смягчить воздействие магнитных бурь поможет сбалансированное питание, включающее легкоусвояемые блюда, овощи, зелень и фрукты.

Для поддержания нормальной циркуляции крови рекомендуется употреблять достаточное количество чистой воды, заменяя крепкий кофе на травяные чаи или настои. Важно избегать стрессов и употребления алкоголя.