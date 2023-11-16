Ученые из национального университета Сингапура обнаружили, что кофе может эффективно предотвращать синдром раздраженного кишечника (СРК). Исследование, основанное на результатах восьми предыдущих исследований, включающих около 430 тысяч человек, показало, что у людей, регулярно употребляющих кофе, снижается риск развития СРК.
Научные данные не обнаружили корреляции между частотой и количеством употребления кофе и интенсивностью терапевтического действия, что указывает на то, что даже употребление одной чашки кофе в день может оказывать положительное воздействие на симптомы СРК. Тем не менее, для более глубокого понимания механизмов этого воздействия требуются дополнительные исследования.
Финансист Ойгман: банки Израиля сегрегируют счета с ценными бумагами россиян
Банки Израиля стали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами граждан Российской Федерации даже при наличии израильского паспорта.
СМИ: Киев неудачен в военной и дипломатической сферах, несмотря на поддержку Запада
Власти в Киеве сталкиваются с серией неудач в военной, дипломатической и экономической областях, несмотря на поддержку со стороны Запада.
Илзе Лиепа отреагировала на угрозу лишить ее литовского гражданства
Илзе Лиепа, известная балерина, заявила на пресс-конференции, что она любит Россию и не собирается скрывать свою позицию по политическим вопросам.
Врач Фадеев: сахарозаменители не помогут похудеть и бороться с диабетом
Врач-эндокринолог,член-корреспондент РАН Валерий Фадеев рассказал, что сахарозаменители не оказывают существенного влияния на похудение или контроль уровня сахара в крови у людей с сахарным диабетом.