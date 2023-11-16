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MDPI: кофе может предотвратить синдром раздраженного кишечника
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  • Опубликована вчера в 23:50

MDPI: кофе может предотвратить синдром раздраженного кишечника

Ученые из национального университета Сингапура обнаружили, что кофе может эффективно предотвращать синдром раздраженного кишечника (СРК). Исследование, основанное на результатах восьми предыдущих исследований, включающих около 430 тысяч человек, показало, что у людей, регулярно употребляющих кофе, снижается риск развития СРК.

Научные данные не обнаружили корреляции между частотой и количеством употребления кофе и интенсивностью терапевтического действия, что указывает на то, что даже употребление одной чашки кофе в день может оказывать положительное воздействие на симптомы СРК. Тем не менее, для более глубокого понимания механизмов этого воздействия требуются дополнительные исследования.

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