Китайские учёные выявили новое полезное свойство кофе

Мигрень была известна человечеству на протяжении многих столетий. Это серьезное заболевание сопровождается интенсивными приступами головной боли. Китайские ученые обнаружили, что регулярное употребление кофе может помочь предотвратить развитие мигрени, сообщает Pravda.ru.

Научные исследования показали, что люди, употребляющие кофе, реже сталкиваются с головной болью. Вещества, содержащиеся в кофе, благотворно воздействуют на функционирование мозга, что может служить отличной профилактикой мигрени.

Ученые из Наньчанского университета в Китае провели исследование, в ходе которого анализировали генетические данные британцев, предоставленные Британским биобанком. В период с 2006 по 2010 годы была получена информация о каждом пятидесятом жителе Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет.

Исследователи выявили приблизительно 40 мутаций, которые увеличивают склонность к употреблению кофе. В то же время наличие подобных изменений в геноме значительно снижает вероятность развития мигрени.

Специалисты говорят, что употребление кофе, вероятно, может служить методом профилактики мигрени.

Кроме того, кофе содержит важные минералы, такие как магний и калий, которые помогают организму эффективнее использовать инсулин, регулируя уровень сахара в крови и уменьшая желание к сладкому и закускам.

Кофеин способствует разложению жира и его использованию в качестве источника энергии во время тренировок, что особенно актуально для мужчин.

Исследования также показали, что кофе способен улучшить настроение и помочь справиться с депрессией, так как стимулирует центральную нервную систему и способствует выработке нейромедиаторов, таких как серотонин, дофамин и норадреналин.