В недавнем интервью РИАМО доктор Евгений Белоусов, гастроэнтеролог АО "Медицина", рассказал, что употребления двух-трех чашек кофе в день может быть достаточно для предотвращения проблем и достижения пользы для здоровья. Он объяснил, что кофейные зерна содержат антиоксиданты, которые помогают защитить клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов.

Одним из заметных антиоксидантов, содержащихся в кофе, является хлорогеновая кислота, известная своими мощными природными антиоксидантными свойствами. Кроме того, тригонеллин, еще один компонент кофе, играет важную роль в укреплении здоровья кровеносных сосудов и обеспечивает защиту капилляров. Доктор Белоусов подчеркнул важность бережной обжарки кофейных зерен для сохранения их полезных свойств, поскольку чрезмерная обжарка может значительно снизить количество тригонеллина в зернах. Он также предложил сочетание зеленого и обжаренного кофе для достижения оптимальных результатов.

В отдельном исследовании, проведенном в 2023 году учеными из Лейденского университета в Нидерландах, было обнаружено, что добавление небольшого количества сахара в чай и кофе не оказывает неблагоприятного воздействия на организм. Это открытие было опубликовано в журнале PLOS One. Исследование показало, что положительное влияние добавления сахара сохраняется до тех пор, пока количество добавленного сахара не превышает 5 граммов. Напротив, такие напитки, как газированные напитки и соки, содержат около 25 граммов сахара, что может оказать более существенное влияние на здоровье человека.