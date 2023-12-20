Врач Ломова назвала коктейли самыми опасными для печени алкогольными напитками

Алкоголь является наиболее опасным врагом для печени, прямо повреждая гепатоциты и способствуя развитию фиброза, который в конечном итоге может привести к циррозу печени, эту информацию предоставила врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Валерия Ломова в беседе с "Газетой.Ru".
Врач подчеркнула, что наиболее вредными для печени являются коктейли из-за высокого содержания сахара, химических консервантов и вредных красителей. Сахар, отложившийся в печени в виде жира, может вызвать стеатоз печени.
Ликер также рассматривается как опасный вид алкоголя из-за высокого содержания сахара и спирта. Врач предупредила о том, что употребление ликеров может быть легким и приятным, что увеличивает риск.
Шампанское также признано вредным для печени из-за большого количества сахара и газа, вызывающего быстрое опьянение и стимулирующего процессы гниения в кишечнике.
Врач отметила, что умеренное употребление красного сухого вина безопасно для печени, так как оно содержит антиоксиданты, защищающие клетки от вредных воздействий. Качественная водка также считается относительно безопасным напитком, если соблюдать безопасные дозы.
Пиво, богатое калориями и фитоэстрогенами, может привести к проблемам с лишним весом при злоупотреблении. Хотя минимальные дозы коньяка могут быть даже полезными, балансируя давление.
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