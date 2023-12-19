В квартире мужчины обнаружена партия кокаина стоимостью в миллиард долларов

В Сиднее полицейские, откликнувшись на вызов о незаконном вторжении на частную территорию, случайно выявили рекордную партию кокаина. Об этом сообщает ABC News.
Патруль заметил подозрительное транспортное средство на парковке частного дома в Сиднее, в котором находились четверо молодых людей. При обыске автомобиля в салоне были обнаружены лом, нож для мяса, перчатки, фонари и стяжки.
При осмотре квартиры одного из задержанных внимание правоохранителей привлекли спортивные сумки, в которых было обнаружено 722 килограмма кокаина на общую сумму в миллиард долларов США.
24-летнему мужчине предъявлены обвинения в поставках наркотиков и отмывании доходов, а трое его сообщников арестованы за попытку кражи с взломом. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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