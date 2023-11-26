Ученые выяснили, что загрязнение от сжигания угля вдвое повышает риск летального исхода

Ученые из Университета Джорджа Мейсона в штате Виргиния выявили, что выбросы от угольных электростанций представляют вдвое больший риск для здоровья и жизни, чем аналогичные загрязнения от других источников. Их исследование, опубликованное в научном журнале Science, фокусируется на воздействии мелких твердых частиц PM2,5 (диаметром до 2,5 микрометра), образующихся в результате сжигания угля на энергетических объектах.

Анализ данных об эмиссии от 480 угольных станций показал, что с 1999 по 2020 год в США только от выбросов этих предприятий произошло 460 тыс. смертей, что составляет 25% всех случаев преждевременной смерти, связанных с загрязнением воздуха за указанный период.

Лидер исследования, Лукас Хеннеман, отмечает:

"Мы относились к PM2,5 от угля как к ещё одному загрязнителю воздуха, но они оказались гораздо опаснее, чем мы полагали, их влияние на жизнь серьезно недооценивалось".

Ученые также провели оценку количества летальных случаев, связанных с конкретными электростанциями, составив рейтинг угольных предприятий на основе их вклада в общее количество преждевременных смертей. Они выявили 10 станций, от выбросов которых погибло не менее 5 тыс. человек. Однако к 2020 году статистика смертности от дыма угольных станций снизилась на 95%, поскольку большинство таких предприятий было закрыто.