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В первом полугодии этого года выручка от деятельности российских угольных предприятий уменьшилась на 29%
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  • Опубликована сегодня в 15:22

В первом полугодии этого года выручка от деятельности российских угольных предприятий уменьшилась на 29%

В первом полугодии текущего года выручка от деятельности российских угольных предприятий уменьшилась на 29%, согласно презентации Анатолия Яновского, главы рабочей группы по экологической безопасности при комиссии по стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности при президенте РФ. Совокупная выручка угольных предприятий в период с января по июнь 2023 года снизилась до 1,137 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает Финмаркет.

Прибыль этих компаний до уплаты налогов в отчетном периоде упала на 52%, составив 279 млрд рублей. Такой спад объясняется падением цен на уголь и увеличением издержек предприятий, пояснил Яновский на конференции "Развитие производительных сил Кузбасса". Налоговые отчисления угольных компаний в первом полугодии 2023 года сократились на 51%, составив 126,4 млрд рублей.

По оценкам Яновского, себестоимость производства угольных компаний при подземной добыче выросла на 49%, а при открытой — на 48% по сравнению с 2021 годом. Причиной увеличения расходов стали индексация зарплат, увеличение амортизации основных фондов и введение нового оборудования.

Относительно технического оборудования, Яновский подчеркнул, что 80% оборудования у российских угольных компаний является импортным. Например, в шахтах используется 95% иностранных очистных комбайнов, 82,5% погрузочных машин, 78,5% механизированных крепежей и 84,5% электровозов. Угольные разрезы также используют 60,3% импортных одноковшовых экскаваторов, 97,9% погрузчиков, 67,9% буровых станков, 88,1% грузовиков грузоподъемностью до 30 тонн и 97% грузовиков грузоподъемностью от 51 до 110 тонн. Яновский отметил, что все многоковшовые экскаваторы и грузовики с грузоподъемностью 180 тонн и более, используемые угольными предприятиями в РФ, являются импортными.

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