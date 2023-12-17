В Китае разработали новый вариант одежды для космических путешествий

В Китае была разработана инновационная одежда, предназначенная для обеспечения комфорта во время межпланетных путешествий. Эта уникальная система, созданная группой китайских ученых из Университета Нанкай, базируется на гибких солнечных батареях и способна регулировать температуру внутри одежды в течение суток. В отличие от других терморегулирующих технологий, эта одежда может как согревать, так и охлаждать, обеспечивая человеку комфортный температурный режим в различных условиях, сообщает ТАСС.
Устройство, работающее на солнечных батареях, способно настраивать температуру после подзарядки в течение дня, используя дневной свет. Разработчики выделяют потенциал этой технологии в повышении безопасности и комфорта человека в условиях колебаний температуры окружающей среды. Они также подчеркивают возможность увеличения выживаемости в экстремальных условиях, таких как открытый космос или другие планеты. Это достижение представляет собой важный шаг в области разработки технологий, способных обеспечивать жизнеспособность человека в условиях переменчивого окружающего мира, открывая перспективы для будущих межпланетных экспедиций и космических исследований.
Ученые подтверждают пользу дополнительного сна в выходные
Дополнительный сон в выходные дни, согласно исследованию Китайского Нанкинского медицинского университета, действительно приносит заметную пользу здоровью.
В Канаде применили инновационный метод для передвижения исторического здания
В провинции Новая Шотландия в Канаде успешно передвинули отель, возведенный более 200 лет назад, весом 220 тонн, применяя необычный метод - специальное мыло. Городские власти решили переместить историческое здание, ранее располагавшееся в центре города, и для этого инженеры компании S Rushton Construction & House Moving Expert воспользовались мыльным веществом, покрыв здание и создав скользкую поверхность.
Посол Турции в РФ Танжу Бильгич подтвердил сохранение формата "все включено" в отелях Турции и в 2024 году
Он отметил, что многие российские туристы предпочитают посещать Турцию, где предоставляются различные типы размещения, включая "все включено". Посол выразил уверенность в том, что отели, предлагающие этот формат, продолжат предоставлять его и в следующем году, обеспечивая туристам разнообразные варианты размещения, сообщает ТАСС.
Ученые разработали добавку для продления жизни
Научные исследования, проведенные на мышах, демонстрируют потенциал пищевой добавки с астаксантином для продления жизни. Эксперимент показал, что данная добавка эффективно снижает воспаление и увеличивает продолжительность жизни мышей на 12%.