В Китае разработали новый вариант одежды для космических путешествий

В Китае была разработана инновационная одежда, предназначенная для обеспечения комфорта во время межпланетных путешествий. Эта уникальная система, созданная группой китайских ученых из Университета Нанкай, базируется на гибких солнечных батареях и способна регулировать температуру внутри одежды в течение суток. В отличие от других терморегулирующих технологий, эта одежда может как согревать, так и охлаждать, обеспечивая человеку комфортный температурный режим в различных условиях, сообщает ТАСС.

Устройство, работающее на солнечных батареях, способно настраивать температуру после подзарядки в течение дня, используя дневной свет. Разработчики выделяют потенциал этой технологии в повышении безопасности и комфорта человека в условиях колебаний температуры окружающей среды. Они также подчеркивают возможность увеличения выживаемости в экстремальных условиях, таких как открытый космос или другие планеты. Это достижение представляет собой важный шаг в области разработки технологий, способных обеспечивать жизнеспособность человека в условиях переменчивого окружающего мира, открывая перспективы для будущих межпланетных экспедиций и космических исследований.