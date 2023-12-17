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В Китае разработали новый вариант одежды для космических путешествий
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  • Опубликована сегодня в 21:48

В Китае разработали новый вариант одежды для космических путешествий

В Китае была разработана инновационная одежда, предназначенная для обеспечения комфорта во время межпланетных путешествий. Эта уникальная система, созданная группой китайских ученых из Университета Нанкай, базируется на гибких солнечных батареях и способна регулировать температуру внутри одежды в течение суток. В отличие от других терморегулирующих технологий, эта одежда может как согревать, так и охлаждать, обеспечивая человеку комфортный температурный режим в различных условиях, сообщает ТАСС.

Устройство, работающее на солнечных батареях, способно настраивать температуру после подзарядки в течение дня, используя дневной свет. Разработчики выделяют потенциал этой технологии в повышении безопасности и комфорта человека в условиях колебаний температуры окружающей среды. Они также подчеркивают возможность увеличения выживаемости в экстремальных условиях, таких как открытый космос или другие планеты. Это достижение представляет собой важный шаг в области разработки технологий, способных обеспечивать жизнеспособность человека в условиях переменчивого окружающего мира, открывая перспективы для будущих межпланетных экспедиций и космических исследований.

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