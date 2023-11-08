На российском телевидении закрасили изображение радуги

Телеканал ТНТ Music внес изменения в клип "God of Music" к-pop-группы Seventeen, убрав изображение радуги. Эту модификацию заметили зрители, просматривая выпуск №38 программы "K-POP TIME", сообщает Uralweb. Ru.

В оригинальной версии клипа участники исполняют припев на фоне голубого неба и радуги. Однако на модерированной телеканалом версии радуга была изменена на серо-белый цвет.

Поклонники этой корейской группы тут же заметили изменения и начали выражать своё недовольство по поводу цензуры телеканала.

Вероятно, ТНТ Music решил сделать этот шаг, чтобы избежать возможных штрафов в соответствии с законом о запрете ЛГБТ-пропаганды. Ранее владельцу этого телеканала был составлен протокол из-за отсутствия маркировки "18+" на одном из иностранных клипов, в котором демонстрировались нетрадиционные сексуальные отношения.