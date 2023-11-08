Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.11.2023 : 92,4151
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.11.2023 : 98,7863
На российском телевидении закрасили изображение радуги
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 15:44

На российском телевидении закрасили изображение радуги

Телеканал ТНТ Music внес изменения в клип "God of Music" к-pop-группы Seventeen, убрав изображение радуги. Эту модификацию заметили зрители, просматривая выпуск №38 программы "K-POP TIME", сообщает Uralweb. Ru.

В оригинальной версии клипа участники исполняют припев на фоне голубого неба и радуги. Однако на модерированной телеканалом версии радуга была изменена на серо-белый цвет.

Поклонники этой корейской группы тут же заметили изменения и начали выражать своё недовольство по поводу цензуры телеканала.

Вероятно, ТНТ Music решил сделать этот шаг, чтобы избежать возможных штрафов в соответствии с законом о запрете ЛГБТ-пропаганды. Ранее владельцу этого телеканала был составлен протокол из-за отсутствия маркировки "18+" на одном из иностранных клипов, в котором демонстрировались нетрадиционные сексуальные отношения.

Мир

Премьер Грузии заявил о планах продолжить курс на вступление в ЕС

Премьер Грузии заявил о планах продолжить курс на вступление в ЕС

Грузия продолжит свое стремление к полноправному членству в Европейском союзе (ЕС) после того, как Европейская комиссия рекомендовала предоставить стране статус кандидата в члены ЕС.

Читать полностью
ЕС намерен

ЕС намерен "в ближайшие дни" представить 12-й пакет санкций против России

Европейская комиссия и внешнеполитическая служба ЕС намерены обнародовать 12-й пакет санкций против России в ближайшие дни, сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

Читать полностью

Общество

Американские ученые описали динозавра жившего под землей

Американские ученые описали динозавра жившего под землей

Ученые из Музея естественных наук Северной Каролины в США раскрыли необычные особенности ранее известного динозавра, вид Thescelosaurus neglectus, который жил в позднемеловую эпоху, незадолго до глобальной катастрофы вызванной падением астероида. Он был назван Вилло, и первоначальные исследования не обнаружили у него ничего необычного, сообщает Mir24.Tv.

Читать полностью
Диетолог Джутова: еда после 18 часов не мешает похудению

Диетолог Джутова: еда после 18 часов не мешает похудению

Диетолог Мариана Ютова рассмотрела некоторые неправильные представления о похудении.

Читать полностью

Новости