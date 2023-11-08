На российском телевидении закрасили изображение радуги

Телеканал ТНТ Music внес изменения в клип "God of Music" к-pop-группы Seventeen, убрав изображение радуги. Эту модификацию заметили зрители, просматривая выпуск №38 программы "K-POP TIME", сообщает Uralweb. Ru.
В оригинальной версии клипа участники исполняют припев на фоне голубого неба и радуги. Однако на модерированной телеканалом версии радуга была изменена на серо-белый цвет.
Поклонники этой корейской группы тут же заметили изменения и начали выражать своё недовольство по поводу цензуры телеканала.
Вероятно, ТНТ Music решил сделать этот шаг, чтобы избежать возможных штрафов в соответствии с законом о запрете ЛГБТ-пропаганды. Ранее владельцу этого телеканала был составлен протокол из-за отсутствия маркировки "18+" на одном из иностранных клипов, в котором демонстрировались нетрадиционные сексуальные отношения.
Премьер Грузии заявил о планах продолжить курс на вступление в ЕС
Грузия продолжит свое стремление к полноправному членству в Европейском союзе (ЕС) после того, как Европейская комиссия рекомендовала предоставить стране статус кандидата в члены ЕС.
ЕС намерен "в ближайшие дни" представить 12-й пакет санкций против России
Европейская комиссия и внешнеполитическая служба ЕС намерены обнародовать 12-й пакет санкций против России в ближайшие дни, сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
Американские ученые описали динозавра жившего под землей
Ученые из Музея естественных наук Северной Каролины в США раскрыли необычные особенности ранее известного динозавра, вид Thescelosaurus neglectus, который жил в позднемеловую эпоху, незадолго до глобальной катастрофы вызванной падением астероида. Он был назван Вилло, и первоначальные исследования не обнаружили у него ничего необычного, сообщает Mir24.Tv.
Диетолог Джутова: еда после 18 часов не мешает похудению
Диетолог Мариана Ютова рассмотрела некоторые неправильные представления о похудении.