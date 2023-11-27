В Индии стартовала проверка мед учреждений в связи с увеличением числа случаев респираторных заболеваний в некоторых регионах Китая

Минздрав Индии начал проводить проверку больниц, учитывая увеличение числа заболевших детей в некоторых областях Китая. Глава министерства Мансух Мандавия призывает к срочному изменению мер общественного здравоохранения и готовности медицинских услуг. В ходе проверки предполагается контроль за наличием больничных мест, лекарственных препаратов и работой аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает Общественная Служба Новостей.
Министерство призвало население Индии оставаться спокойным, подчеркивая, что принимаемые меры имеют исключительно профилактический характер. Важно отметить, что в октябре в Китае был зафиксирован рост случаев респираторных заболеваний.
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Размещение центра происходит в непосредственной близости от побережья острова Хайнань. На специальной площадке на дне моря устанавливают несколько герметичных контейнеров с передовым оборудованием, как показано в репортаже Центрального телевидения Китая (CCTV).
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