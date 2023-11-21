Росздравнадзор приостановил использование системы искусственного интеллекта в медицинских учреждениях

Эта система предназначена для анализа снимков компьютерной томографии и была разработана компанией "Интеллоджик", сообщает РБК.

Как уточняет издание, проверка производителя системы находится в процессе. Botkin. AI была зарегистрирована в 2020 году, а ее разработчиком является компания "Интеллоджик", привлекшая инвестиции от различных фондов, включая Digital Evolution Ventures, RBV Capital, "Ташир Медика" и других.

В начале ноября глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила о приостановке использования системы с искусственным интеллектом из-за отсутствия клинического эффекта и выявленных дефектов. Официальной информации о природе этих дефектов пока нет.

"Интеллоджик" сейчас находится в процессе технической реорганизации, что, по их утверждению, объясняет приостановку. В "Ташир Медика" заявили, что изучают причины приостановки использования Botkin. AI, и в "Юникорн Кэпитал Партнерс" исключили наличие угрозы для здоровья граждан от этой системы.

Разработчик Botkin. AI ранее заявлял о ее интеграции в радиологическую информационную систему Москвы, но в мэрии и департаменте здравоохранения утверждают, что система не используется в столичных медицинских учреждениях.