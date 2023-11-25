Собянин сообщил о росте объема производства в Москве на 15% благодаря поддержке со стороны города

За последние три года выручка столичных предприятий обрабатывающей промышленности увеличилась на 37%, что на 12% превышает средний показатель по России.

Мэр также подчеркнул, что в настоящее время в Москве более четырех тысяч промышленных площадок занимаются производством лекарств, стройматериалов, одежды и другой продукции. От января по сентябрь 2023 года объем производства на этих площадках увеличился на 15,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Собянин отметил благоприятный инвестиционный климат в городе, способствующий развитию производства. В настоящее время промышленным предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки. Кроме того, с начала текущего года московская компания внедрила в работу 80 промышленных предприятий по всей стране более 300 роботизированных систем, что способствовало повышению производительности заводов за счет автоматизации процессов, сообщает Вечерняя Москва.