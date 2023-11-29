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Изменение климата на Земле может вызвать появление
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  • Опубликована сегодня в 15:52

Изменение климата на Земле может вызвать появление "вечного" урагана

Изменение климата на Земле может вызвать появление "вечного" урагана, способного циркулировать вокруг планеты круглый год, подобно Красному пятну на Юпитере. Об этом сообщил Михаил Леус в своем Telegram-канале, ссылаясь на заявление ведущего научного сотрудника Пущинского центра биологических исследований РАН и климатолога Алексея Карнаухова, сообщает MkRu.

По словам эксперта, глобальное потепление приводит к смещению границ климатических зон. Например, систематические наводнения на Дальнем Востоке приобретают черты муссонного климата, который фактически расширяется на территорию России.

Предполагается, что стойкий ураган может возникнуть в результате дальнейшего повышения температур, если жители планеты не изменят свое отношение к климатическим проблемам.

Уже сейчас на Земле наблюдаются продолжительные ураганы. Самым долгоживущим на сегодняшний день был "Фредди", который длился около 40 дней. Ранее ураганы из Атлантики пересекали Центральную Америку и направлялись в Тихий океан.

"Осталось только атмосферному вихрю найти путь из Индийского океана в Атлантический, и, казалось бы, фантастический сценарий может стать реальностью…", — подчеркнул эксперт.

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