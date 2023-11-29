Изменение климата на Земле может вызвать появление "вечного" урагана, способного циркулировать вокруг планеты круглый год, подобно Красному пятну на Юпитере. Об этом сообщил Михаил Леус в своем Telegram-канале, ссылаясь на заявление ведущего научного сотрудника Пущинского центра биологических исследований РАН и климатолога Алексея Карнаухова, сообщает MkRu.

По словам эксперта, глобальное потепление приводит к смещению границ климатических зон. Например, систематические наводнения на Дальнем Востоке приобретают черты муссонного климата, который фактически расширяется на территорию России.

Предполагается, что стойкий ураган может возникнуть в результате дальнейшего повышения температур, если жители планеты не изменят свое отношение к климатическим проблемам.

Уже сейчас на Земле наблюдаются продолжительные ураганы. Самым долгоживущим на сегодняшний день был "Фредди", который длился около 40 дней. Ранее ураганы из Атлантики пересекали Центральную Америку и направлялись в Тихий океан.

"Осталось только атмосферному вихрю найти путь из Индийского океана в Атлантический, и, казалось бы, фантастический сценарий может стать реальностью…", — подчеркнул эксперт.