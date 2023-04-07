Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.04.2023 : 80,6713
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.04.2023 : 88,1294
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:39

Холодный климат продлевает жизнь

Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.

Умеренно холодный климат, распространенный на большей части территории России, снижает восприимчивость к возрастным заболеваниям человека. Это связано с тем, что холод препятствует слипанию белков в тканях, органах и системах организма.

Мир

Глава Кипра поднялся на борт американской атомной подлодки

Субмарина находится в порту Лимасола

Читать полностью

СМИ: США хотят "посадить на престол" Турции "второго Зеленского"

Страны планируют превратить в условную Украину

Читать полностью

Общество

Госдума разработала законопроект о запрете использования ароматизированных жидкостей для вейпов

Перечень соответствующих никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей с добавками установит кабмин

Читать полностью

К Пушкинской карте подключились свыше 2 тыс. кинотеатров с момента запуска программы

Еженедельно к культурному проекту подключается около семи синематографов

Читать полностью

Новости