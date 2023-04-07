Холодный климат продлевает жизнь

Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.
Умеренно холодный климат, распространенный на большей части территории России, снижает восприимчивость к возрастным заболеваниям человека. Это связано с тем, что холод препятствует слипанию белков в тканях, органах и системах организма.
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