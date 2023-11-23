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The Sun: для эффективной и быстрой уборки рекомендуется использовать таймер и корзину для белья
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  • Опубликована сегодня в 15:54

The Sun: для эффективной и быстрой уборки рекомендуется использовать таймер и корзину для белья

Блогер Роза Пикоза поделилась своим способом быстрой уборки всего помещения всего за час, когда внезапно приходят гости.

Пикоза назвала свой метод уборки кризисным и пояснила, что на каждую отдельную комнату следует выделять не более 15 минут. На первом этапе Роза приступила к очистке гостиной, собрав все неопрятно разбросанные вещи и игрушки в корзину для белья. Ненужные предметы и остатки еды были убраны в мешок для мусора.

Этот процесс повторился и в следующей комнате. Пикоза подчеркнула, что не стоит отвлекаться на незаметные уголки и стирку. Затем последовала уборка ванной и кухни, где все поверхности были протерты, а раковина вымыта. Роза подчеркнула, что гостиная, кухня и ванная являются ключевыми помещениями для поддержания порядка перед приходом гостей, в то время как остальные комнаты можно оставить до более серьезной уборки.

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