Маму больного ребёнка заставили мыть полы в больнице

Женщину с маленьким ребенком заставили мыть полы в больнице под Волгоградом, двухлетней девочке стало плохо в очереди к врачу. Об этом сообщает "V1".

В медицинском учреждении в Дубровке, расположенном в Волгограде, мать двухлетней девочки была вынуждена убирать полы в коридоре. Девочке стало плохо, она вырвала. Обеспокоенная матерь обратилась к медицинскому персоналу, надеясь на помощь. В ответ ей передали тряпку и поручили ей самой убрать за своим ребенком.

"В итоге другая женщина, незнакомая семье, присмотрела за моей девочкой, пока я занималась уборкой. Из медицинского персонала никто не предложил мне помощь. Неужели непонятно, что я не могу оставить ребенка, которому плохо? Я сейчас в полной растерянности и не знаю, что делать. С одной стороны, нам нужно посещение врача, но с другой, идти в поликлинику больше не хочется", — поделилась жительница Волгограда.

Комитет по здравоохранению Волгоградской области прокомментировал инцидент и заверил, что с матерью маленькой девочки будут установлены обстоятельства случившегося. Сотрудники учреждения проведут объяснительные беседы с уборщицей и санитарками.