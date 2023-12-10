Городище Амня в Белоярском районе Сибири было признано древнейшей крепостью, в результате исследований международной группы ученых. Их открытия, опубликованные в издании Antiquity, подчеркивают важность инноваций среди охотников-собирателей в сибирской тайге 8000 лет назад, несмотря на традиционные связи роста социальной и политической "сложности" с появлением сельскохозяйственных обществ.

Исследователи проанализировали образцы из раскопок в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа, выявив крепость каменного века. Новые радиоуглеродные даты также предоставили основу для пересмотра хронологии и организации поселений. На текущий момент известно о 10 укрепленных объектах каменного века с ямными домами, земляными стенами и деревянными частоколами, свидетельствуя о значительных инновациях в архитектуре и обороне того времени, сообщает Правда.Ру.