Россияне назвали лучшие города для жизни и путешествий: Казань и Краснодар

По результатам опроса, проведенного компанией "НДВ Супермаркет Недвижимости" и сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok. ru, россияне выделили несколько городов, которые считают лучшими для проживания и путешествий.

Лучшими городами для проживания, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, респонденты назвали:

Казань (21%) Краснодар (21%) Нижний Новгород (17%) Екатеринбург (11%) Новороссийск (8%)

Также в топ-10 вошли Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара, Красноярск и Уфа.

Что касается туристических поездок, россияне рекомендовали следующие города:

Казань (48%) Нижний Новгород (17%) Петропавловск-Камчатский (10%)

Эти результаты могут быть полезны для тех, кто рассматривает возможность переезда или выбора места для туристических поездок в пределах России.