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Россияне назвали лучшие города для жизни и путешествий: Казань и Краснодар
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  • Опубликована сегодня в 11:12

Россияне назвали лучшие города для жизни и путешествий: Казань и Краснодар

По результатам опроса, проведенного компанией "НДВ Супермаркет Недвижимости" и сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok. ru, россияне выделили несколько городов, которые считают лучшими для проживания и путешествий.

Лучшими городами для проживания, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, респонденты назвали:

  1. Казань (21%)
  2. Краснодар (21%)
  3. Нижний Новгород (17%)
  4. Екатеринбург (11%)
  5. Новороссийск (8%)

Также в топ-10 вошли Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара, Красноярск и Уфа.

Что касается туристических поездок, россияне рекомендовали следующие города:

  1. Казань (48%)
  2. Нижний Новгород (17%)
  3. Петропавловск-Камчатский (10%)

Эти результаты могут быть полезны для тех, кто рассматривает возможность переезда или выбора места для туристических поездок в пределах России.

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