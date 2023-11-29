Россияне назвали лучшие города для жизни и путешествий: Казань и Краснодар

По результатам опроса, проведенного компанией "НДВ Супермаркет Недвижимости" и сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok. ru, россияне выделили несколько городов, которые считают лучшими для проживания и путешествий.
Лучшими городами для проживания, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, респонденты назвали:
- Казань (21%)
- Краснодар (21%)
- Нижний Новгород (17%)
- Екатеринбург (11%)
- Новороссийск (8%)
Также в топ-10 вошли Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара, Красноярск и Уфа.
Что касается туристических поездок, россияне рекомендовали следующие города:
- Казань (48%)
- Нижний Новгород (17%)
- Петропавловск-Камчатский (10%)
Эти результаты могут быть полезны для тех, кто рассматривает возможность переезда или выбора места для туристических поездок в пределах России.
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