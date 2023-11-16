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Илзе Лиепа отреагировала на угрозу лишить ее литовского гражданства
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  • Опубликована сегодня в 17:41

Илзе Лиепа отреагировала на угрозу лишить ее литовского гражданства

Илзе Лиепа, известная балерина, заявила на пресс-конференции, что она любит Россию и не собирается скрывать свою позицию по политическим вопросам. Ранее МВД Литвы приказало соответствующим службам начать процедуру лишения Лиепы литовского гражданства после того, как балерина высказала свое несогласие с политикой властей стран Балтии и поддержала действия Москвы.

На пресс-конференции Илзе Лиепа подчеркнула, что в настоящее время она не может промолчать о своей любви к своей стране и поддержке президента. Она отметила, что не собирается менять свою позицию даже в случае лишения гражданства со стороны литовских властей.

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