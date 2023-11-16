Илзе Лиепа, известная балерина, заявила на пресс-конференции, что она любит Россию и не собирается скрывать свою позицию по политическим вопросам. Ранее МВД Литвы приказало соответствующим службам начать процедуру лишения Лиепы литовского гражданства после того, как балерина высказала свое несогласие с политикой властей стран Балтии и поддержала действия Москвы.
На пресс-конференции Илзе Лиепа подчеркнула, что в настоящее время она не может промолчать о своей любви к своей стране и поддержке президента. Она отметила, что не собирается менять свою позицию даже в случае лишения гражданства со стороны литовских властей.
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