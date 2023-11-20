Путешествия по России становятся все более удобными для маломобильных граждан

Программа "Доступная среда" продолжает совершенствоваться, делая путешествия по России все более удобными для маломобильных граждан. Люди с ограниченными физическими возможностями теперь могут наслаждаться путешествиями без значительных неудобств. Разработку туристической инфраструктуры для этой категории граждан в России обсудила эксперт по вопросам туризма Мария Генделева в интервью с РГ, сообщает Вести Московского Региона.

По мнению специалиста, в первую очередь в России активно работают над созданием комфортных условий для проживания маломобильных людей в своих городах. Эти условия включают в себя доступность транспорта, общественных зданий, а также предоставление социальной поддержки и других аспектов. Генделева подчеркнула, что важно совершенствовать систему предоставления отдыха для граждан с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они могли полноценно участвовать в различных видах отдыха, таких как поездки к морю, походы в горы или посещение музеев.