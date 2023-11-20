Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 89,1237
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 96,7692
Путешествия по России становятся все более удобными для маломобильных граждан
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:20

Путешествия по России становятся все более удобными для маломобильных граждан

Программа "Доступная среда" продолжает совершенствоваться, делая путешествия по России все более удобными для маломобильных граждан. Люди с ограниченными физическими возможностями теперь могут наслаждаться путешествиями без значительных неудобств. Разработку туристической инфраструктуры для этой категории граждан в России обсудила эксперт по вопросам туризма Мария Генделева в интервью с РГ, сообщает Вести Московского Региона.

По мнению специалиста, в первую очередь в России активно работают над созданием комфортных условий для проживания маломобильных людей в своих городах. Эти условия включают в себя доступность транспорта, общественных зданий, а также предоставление социальной поддержки и других аспектов. Генделева подчеркнула, что важно совершенствовать систему предоставления отдыха для граждан с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они могли полноценно участвовать в различных видах отдыха, таких как поездки к морю, походы в горы или посещение музеев.

Мир

Выход гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro запланирован на март 2024 года

Выход гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro запланирован на март 2024 года

Ранее планировалось выпустить устройство в январе, но, по словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, выход был отложен из-за не завершенного тестирования и неопределенности в стратегии продаж.

Читать полностью
NBC: Война в Израиле уронила рейтинг Байдена

NBC: Война в Израиле уронила рейтинг Байдена

Такого низкого уровня у рейтинга Байдена не было несколько лет. Причиной СМИ называют сложившуюся мировую ситуацию.

Читать полностью

Общество

Ученые предостерегли, что стресс, пережитый в детстве, представляет опасную угрозу для головного мозга

Ученые предостерегли, что стресс, пережитый в детстве, представляет опасную угрозу для головного мозга

Ученые из Университета штата Огайо предостерегли, что стресс, пережитый в детстве, представляет более опасную угрозу для головного мозга, чем травмы, такие как удары по голове. Исследование, опубликованное в The Ohio State University (OSU), обнаружило, что детский стресс может вызывать эпигенетические изменения в головном мозге, сообщает Газета.Ру.

Читать полностью
Эксперты из Роскачества высказали рекомендации по сохранению работоспособности гаджетов на холоде

Эксперты из Роскачества высказали рекомендации по сохранению работоспособности гаджетов на холоде

Один из советов заключается в том, чтобы буквально "согревать" устройство. Например, при пребывании на улице рекомендуется держать телефон в кармане, а при необходимости совершить звонок - использовать Bluetooth-наушники, сообщает Правда.Ру.

Читать полностью

Новости