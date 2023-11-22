Индийские кинематографисты снимут фильмы на московских площадках

Представители крупных кинопродюсерских компаний Индии посетили важные кинолокации в Москве и ознакомились с возможностями, которые предоставляет российская столица для отечественных и зарубежных съемочных групп. Об этом сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина в среду, 22 ноября.
Эксперты из Индии высоко оценили возможности и техническое оснащение московских локаций с использованием самого современного оборудования. Они планируют начать съемки на московских площадках уже в следующем году, привлекая специалистов из обеих стран, сообщила она.
По словам Сергуниной, иностранные гости посетили кинокластер "МЕТМАШ", кинопарк "Москино", киностудию "Мосфильм" и музей-заповедник "Останкино и Кусково", который часто используется в качестве натурных декораций. Делегация из Индии также представила недавно созданную в столице киноплатформу, сообщает Вечерняя Москва.
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