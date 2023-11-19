В комедии "Иван Васильевич меняет профессию" нашли киноляп

Создатели фильма "Иван Васильевич меняет профессию" пропустили детали при съемках, связанные с аквариумом, расположенным в квартире изобретателя машины времени Шурика. В определенной сцене, когда супруга Шурика Зинаида возвращается домой, а царь Иван Васильевич Грозный прячется за шторой, вода в аквариуме представлена мутной, что делает рыбки едва заметными.

В следующем кадре, когда женщина открывает шторы, вода в аквариуме внезапно становится прозрачной, открывая вид на рыбок и даже водоросли. Кроме того, за этот период изменились формы и количество жидкости в колбах машины времени, а также их расположение, сообщает Аргументы и Факты.

Напомним, что комедия Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" была выпущена в 1973 году. В фильме актер Юрий Яковлев исполнил две роли: управдома и соседа Шурика Ивана Васильевича Бунши, а также царя Ивана Грозного. Роль Шурика сыграл Александр Демьяненко, а супруги изобретателя Зинаиды - Наталья Селезнева.

Ранее Юрий Чернов, народный артист РФ, который сыграл роль балалаечника в фильме, рассказал, что еду на съемочной площадке специально портили, чтобы актеры ничего не ели со стола. Он также поделился, что продукты, такие как "икра красная, икра черная, икра заморская баклажанная", были настоящими, но обработаны химической жидкостью. Чернов также отметил, что за один съемочный день ему заплатили всего 7,5 рубля.