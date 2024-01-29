ЦИК РФ: В избирательные фонды кандидатов получено свыше 663 млн руб

В избирательные фонды кандидатов на пост президента России поступила сумма свыше 663,5 миллионов рублей, как сообщается агентством РИА Новости.
По последним обновленным данным, фонд претендента от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина пополнился на 6,2 миллиона рублей, фонд претендента от "Российской партии свободы и справедливости" Андрея Богданова — на 125 тысяч рублей, кандидата от партии "Новые люди" Владислава Даванкова — на 55 миллионов рублей, фонд Сергея Малинковича, представляющего "Коммунистов России" — на 369,3 тысячи рублей, фонд кандидата от партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина — на 66,3 миллиона рублей, а фонд действующего президента Владимира Путина — на 472,3 миллиона рублей.
Фонд претендента от ЛДПР Леонида Слуцкого пополнился на 50,1 миллиона рублей, а Николая Харитонова от КПРФ — на 12 миллионов рублей.
Стоит отметить, что данные изменения не затронули фонды самовыдвиженцев Рады Русских, Анатолия Баташева, и претендентки от Демократической партии РФ Ирины Свиридовой.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова обещала провести избирательную кампанию так, чтобы никакие неприятности не затмевали процесс.
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