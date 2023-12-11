ЦИК объявила о проведении президентских выборов в новых регионах

ЦИК, Минобороны и ФСБ считают возможным проведение выборов президента в регионах с военным положением. Путин утвердил соответствующие поправки в ноябре. Памфилова говорила о том, что процедура в этих регионах будет отличаться от других.

Минобороны, Федеральная служба безопасности и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) считают возможным проведение президентских выборов в регионах, где введено военное положение, таких как Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Об этом сообщает ЦИК в своем телеграм-канале.

В ходе консультаций также участвовали представители властей этих регионов. В официальном сообщении говорится: "Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации".

Военное положение было введено в этих регионах в октябре прошлого года, после проведения референдума, в результате которого они вошли в состав России.

Выборы президента России намечены на период с 15 по 17 марта 2024 года. Президент Владимир Путин утвердил изменения в закон о выборах главы государства в середине ноября. Согласно этим поправкам, проведение выборов на территориях с введенным военным положением возможно, и ЦИК имеет право устанавливать "особенности подготовки и проведения выборов" в этих регионах.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что процесс голосования в регионах с военным положением будет отличаться от порядка в других субъектах. "Если мы примем решение о проведении выборов президента России на этих новых территориях, следующим шагом будет разработка порядка проведения выборов. Конечно, он будет немного отличаться от процедуры в других субъектах", - заявила она.

Действующий президент объявил о своем намерении выдвинуть свою кандидатуру 8 декабря во время церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что решение поделиться планами выдвижения на выборах было "абсолютно спонтанным" и стало "реакцией на обращение людей".