Ученые: курение уменьшает объем мозга

Ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что ежедневное курение связано с уменьшением объема мозга, а более интенсивное курение усиливает это уменьшение.
Исследование, проведенное на 32 094 участниках Британского Биобанка, выявило, что такое уменьшение объема мозга ускоряет старение и становится фактором риска для развития деменции.
Данные анализа свидетельствуют о том, что после отказа от курения, мозг остается меньше по объему, чем у некурящих. Ученые подчеркивают, что курение — модифицируемый фактор риска, и призывают бросить курить для предотвращения ухудшения состояния мозга и снижения риска деменции, сообщает Аргументы И Факты.
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