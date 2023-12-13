Ученые: курение уменьшает объем мозга

Ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что ежедневное курение связано с уменьшением объема мозга, а более интенсивное курение усиливает это уменьшение.

Исследование, проведенное на 32 094 участниках Британского Биобанка, выявило, что такое уменьшение объема мозга ускоряет старение и становится фактором риска для развития деменции.

Данные анализа свидетельствуют о том, что после отказа от курения, мозг остается меньше по объему, чем у некурящих. Ученые подчеркивают, что курение — модифицируемый фактор риска, и призывают бросить курить для предотвращения ухудшения состояния мозга и снижения риска деменции, сообщает Аргументы И Факты.