Метод использования сигаретных окурков для создания биотоплива становится более эффективным

С учетом стремления снизить затраты на производство биодизельного топлива, исследователи разработали экологически чистый метод извлечения триацетина, добавки, улучшающей горение, из изобилия сигаретных окурков.

Переработка этих окурков не только позволяет избавиться от отходов, но и использовать их в целях, способствующих рациональному использованию ресурсов. Биодизель, производимый из биологических источников, представляет собой возобновляемую, биоразлагаемую альтернативу обычному "ископаемому" дизельному топливу, но высокая стоимость производства долго была главным барьером для его глобального распространения.

Решением становится смешивание биодизеля с триглицеридом триацетина. Исследования свидетельствуют о том, что триацетин может снизить загрязнение воздуха и повысить горючесть биодизеля. Однако традиционный способ производства триацетина сопряжен с использованием множества химикатов и образованием токсичных отходов. Поэтому важен поиск экологически чистого источника триацетина, сообщает TechInsider.

Ученые из Каунасского технологического университета (KTU) в Литве, совместно с Литовским энергетическим институтом, предложили новый способ извлечения триацетина из огромного объема отходов — сигаретных окурков.

"В нашей исследовательской группе мы занимаемся вопросами переработки и утилизации отходов, поэтому мы постоянно ищем материалы, которые присутствуют в огромных количествах и обладают уникальной структурой", — подчеркнул ведущий автор Сами Юсеф. "Сигареты, состоящие из трех компонентов — табака, бумаги и фильтра из волокон ацетата целлюлозы, представляют собой отличный источник сырья и энергии. Кроме того, окурки легко поддаются сбору, благодаря многочисленным системам и компаниям, занимающимся их утилизацией".

Считается, что 4,5 триллиона отдельных сигаретных окурков загрязняют окружающую среду по всему миру. Новый метод переработки не только позволяет избавиться от отходов, но и обеспечивает устойчивое их использование. Исследователи провели ряд экспериментов, используя пиролиз для термического разложения сигаретных окурков при различных температурах. В результате удалось извлечь различное количество триацетина, в зависимости от температуры. Максимальное количество соединения было достигнуто при температуре 750 °C. Образовавшийся при этом углеродный продукт имел пористую структуру с высоким содержанием кальция и мог использоваться в качестве адсорбента.