Цифровая валюта является надежным, быстрым и удобным средством для международных торговых расчетов. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Он также отметил, что использование цифровых валют может позволить проследить, куда ушли деньги, и предоставить возможность бесплатных расчетов для людей и компаний. Силуанов отметил, что многие страны начали эмитировать в цифровых валютах свои денежные единицы, и что для международных расчетов работа с цифровыми валютами стран, связанных с Центральным банком России, будет надежным, быстрым и удобным способом.

Однако, министр подчеркнул, что на данный момент нет планов переводить бюджетников на зарплату в цифровых рублях. Он привел в пример эксперимент Китая, где заработную плату госслужащим выплачивают в цифровых юанях на государственной службе, но отметил, что необходимо еще проанализировать плюсы и минусы такого подхода.

Цифровая валюта, также известная как криптовалюта, это вид децентрализованной электронной валюты, которая использует криптографию для обеспечения безопасности транзакций и управления созданием новых единиц. Долгое время она не контролировалась Центробанком или другими централизованными организациями для покупки товаров и услуг, а также для инвестирования.

Самой популярной и известной цифровой валютой является биткоин, который был создан в 2009 году. Биткоин и другие криптовалюты используют технологию блокчейн, которая обеспечивает безопасность транзакций и запись операций в цепочку блоков.