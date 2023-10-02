Глава Минтранса Чувашии Осипов подал в отставку

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов подал оставку. Его запрос был удовлетворен, как сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. Осипов ушел с поста после проведения обысков и изъятия документов в министерстве.
Олег Николаев отметил, что принял отставку министра Осипова и выразил уверенность в том, что следственные органы расследуют нарушения и примут соответствующие решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Глава республики также поблагодарил Владимира Осипова за его работу, сообщает ТАСС.
Олег Николаев подчеркнул, что за время руководства Осипова в министерстве были решены важные задачи в области развития транспортной инфраструктуры, и запущены масштабные проекты по улучшению дорожной сети, включая ликвидацию грунтовых разрывов между муниципалитетами.
Владимир Осипов возглавлял министерство с февраля 2020 года. Ранее была проведена выемка документов в Минтрансе и Минфине Чувашии в связи с вопросами строительства и ремонта дорог в республике.
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