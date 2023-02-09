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  • Опубликована сегодня в 16:13

В Норвегии назвали "чушью" предположения о том, что страна причастна к подрыву "Северных потоков"

Норвежские дипломаты назвало «чушью» утверждения о причастности страны к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает РИА "Новости".

«Эти обвинения - чушь», - заявил представитель норвежского МИД.

До этого заместитель Генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация не может проверить расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к подрывам газопроводов «Северный поток».

"Это должны сделать американские журналисты", - сказал Хак.

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