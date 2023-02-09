Норвежские дипломаты назвало «чушью» утверждения о причастности страны к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает РИА "Новости".

«Эти обвинения - чушь», - заявил представитель норвежского МИД.

До этого заместитель Генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация не может проверить расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к подрывам газопроводов «Северный поток».