Норвежские дипломаты назвало «чушью» утверждения о причастности страны к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает РИА "Новости".
«Эти обвинения - чушь», - заявил представитель норвежского МИД.
До этого заместитель Генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация не может проверить расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к подрывам газопроводов «Северный поток».
"Это должны сделать американские журналисты", - сказал Хак.
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При этом мины заложили рне только центральных дорогах, но и в лесном массиве.
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