На территории Чукотки в селе Лорино завершилась гонка на собачьих упряжках "Надежда-2023". Об этом сообщают в пресс-службе департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа.

"Первым с огромным отрывом пришел Тельпин Михаил. Он был уверенным лидером, это не сюрприз. Последний гонщик финишировал только что. 15 каюров пришли к финишу, один - снялся после второго этапа по собственному желанию"

На данный момент судьи решают, кому отдать второе, третье, четвертое места, так как разница между прибывшими - несколько секунд. Участники выходили в разное время, из-за чего возникла сложность в распределении мест. Перед финальным этапом их временной разрыв составлял около 18 минут.

Что касается маршрута гонки, то он был разбит на девять этапов и проходил по восточному побережью полуострова до села Сиреники, затем гонка развернулась, финиш был намечен в селе Лорино. Протяженность трассы - 626 км.