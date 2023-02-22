Ветеран войны в Донбассе Чолханов: снабжение ЧВК "Вагнер" боеприпасами нельзя прекращать

Отрезать бойцов ЧВК "Вагнер", которые ведут ожесточенные бои на ключевом направлении фронта, от снабжения боеприпасами нельзя. Об этом заявил ветеран войны в Донбассе и военный эксперт Танай Чолханов, передает "Ленправда".
По его словам, Минобороны России поступает довольно странно. Чолханов допустил возможный "конфликт определенных правящих кругов и российского бизнесмена Евгения Пригожина". Однако от этого не должны страдать бойцы, которые без боеприпасов остались на линии фронта.
"Это преступная политика", — сказал ветеран войны.
Пригожин на днях заявил, что "вагнеровцам" не хватает боеприпасов, а Министерство обороны не удовлетворило 80% потребностей ЧВК "Вагнер". Ведомство не выдает "музыкантам" даже саперные лопатки. Бизнесмен заверил, что готов обойти все известные кабинеты Москвы, чтобы добиться обеспечения бойцов боеприпасами.
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