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Ветеран войны в Донбассе Чолханов: снабжение ЧВК
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  • Опубликована сегодня в 0:13

Ветеран войны в Донбассе Чолханов: снабжение ЧВК "Вагнер" боеприпасами нельзя прекращать

Отрезать бойцов ЧВК "Вагнер", которые ведут ожесточенные бои на ключевом направлении фронта, от снабжения боеприпасами нельзя. Об этом заявил ветеран войны в Донбассе и военный эксперт Танай Чолханов, передает "Ленправда".

По его словам, Минобороны России поступает довольно странно. Чолханов допустил возможный "конфликт определенных правящих кругов и российского бизнесмена Евгения Пригожина". Однако от этого не должны страдать бойцы, которые без боеприпасов остались на линии фронта.

"Это преступная политика", — сказал ветеран войны.

Пригожин на днях заявил, что "вагнеровцам" не хватает боеприпасов, а Министерство обороны не удовлетворило 80% потребностей ЧВК "Вагнер". Ведомство не выдает "музыкантам" даже саперные лопатки. Бизнесмен заверил, что готов обойти все известные кабинеты Москвы, чтобы добиться обеспечения бойцов боеприпасами.

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