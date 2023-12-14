РБК: производители шоколада предупредили о подорожании продукции из-за роста цен на какао

Цены на сырье поднимаются из-за дефицита в мире, укрепления доллара и увеличения расходов на транспорт и упаковку. Российское подразделение Barry Callebaut уведомило о повышении цен на свою продукцию на 20% с начала 2024 года.

Причины — ухудшение погоды в Западной Африке, где выращивают какао-бобы, и растущий мировой дефицит.

Эксперты отмечают, что рост цен на какао может повлиять на стоимость шоколада в России, поскольку основное сырье для производства шоколада в стране является импортным, сообщает РБК.