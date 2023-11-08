Московская компания начала производство килограммовых плиток шоколада без сахара

Компания "Полезный шоколад" из Москвы, специализирующаяся на производстве натуральных сладостей без добавления сахара, решила выпускать килограммовые плитки шоколада. Об этом сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), сообщает РИА Новости.

По его словам, новый продукт не содержит сахар, молоко и трансжиры. В Москве более сотни предприятий занимаются производством кондитерских изделий.

"Они производят как традиционные сладости, так и диетические продукты, предназначенные для спортсменов, детей и взрослых, которые придерживаются специальных диет и заботятся о здоровом питании. В частности, московская компания, специализирующаяся на натуральных сладостях, расширила свой ассортимент и начала производство килограммовых плиток полезного шоколада без добавления сахара, молока и трансжиров", — приводятся слова главы ДИПП в пресс-релизе.

По информации из пресс-службы, в составе этого шоколада используется натуральное какао-масло, а также добавляются ягоды, орехи и кешью-молоко. Этот вид шоколада можно использовать как для употребления в чистом виде, так и для приготовления напитков и выпечки.

Основатель компании, Сергей Петров, отметил, что в их продукции не используется белый рафинированный сахар. Вместо него применяются только натуральные и безопасные подсластители. Помимо этого, продукция компании не содержит лактозу. Благодаря комбинации кешью и зеленой гречки, вкус молочного шоколада успешно воссоздается.

Компания "Полезный шоколад" работает на рынке Москвы с 2018 года и производит натуральные сладости под брендом "bob". Ее ассортимент включает более 100 различных изделий, включая батончики, шоколад, халву и пасту.

Производство в Москве активно развивается, и в городе уже работает около 4000 промышленных предприятий, где трудятся более 720 тысяч человек. Город постоянно привлекает новые предприятия различного масштаба, включая средние и крупные, а также малые компании. Здесь производят широкий спектр товаров, включая обувь, одежду, косметику, мебель, медицинские препараты и оборудование, сложную технику и многое другое.

В Москве созданы необходимые условия для комфортного развития как крупных, так и малых и средних предприятий. Местные предприниматели имеют доступ к более чем 20 мерам поддержки, включая субсидии и целевые займы, а также предлагаются активные инструменты противодействия кризисам.