Генеральный директор разработчика чипов Arm Holdings предупредил о "восстании машин"

Генеральный директор Arm Holdings, Рене Хаас, предостерегает о возможности "восстания машин" в связи с развитием искусственного интеллекта. В интервью Bloomberg он выразил беспокойство по поводу потери контроля человека над машинами и призвал к поиску "кнопки отмены" или способа отключения системы.

Хаас также подчеркнул, что Arm Holdings будет ключевым игроком в революции генеративного искусственного интеллекта, подобно ее влиянию на смартфоны, и предсказал значительные изменения в течение ближайших пяти-десяти лет, сообщает РБК.